Мурманск, 1 июля, 2016, 16:12 — ИА Регнум. В Мурманской области зафиксировали рост высокобалльных работ, выполненных в рамках Единого госэкзамена, причём большинство «стобалльников» живёт не в Мурманске. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в общении с журналистами заявила министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Мы с огромным удовлетворением отмечаем рост высокобалльных работ, — отметила Карпенко. — Если анализировать выполнение участниками Единого государственного экзамена, то мы отмечаем, что количество детей, которые набрали от 81 балла и выше по всем предметам у нас выросло и составляет порядка 40 процентов».

В этом году в Мурманской области отличились 26 выпускников, в прошлом году их было 15, подчеркнула министр.

«По русскому языку у нас 19 стобалльников, 2 стобалльника по математике, 2 по литературе, 1 по информатике, 1 по географии и 1 по биологии. Анализируя географию стобалльников, мы с удовлетворением отмечаем, что 11 выпускников-стобалльников — это выпускники образовательных организаций Мурманска, 15 выпускников живут на территории других населённых пунктов Мурманской области», — заявила Карпенко.

По словам главы регионального Минобра, наличие высокобалльных работ свидетельствует о повышении качества образования, «именно той системной работы, которая шла на территории Мурманской области».

«С другой стороны, это работа самих выпускников, — прокомментировала чиновник. — Серьёзная работа, стремление к познанию, глубокая работа по освоению образовательных дисциплин и я уверена, что, когда выпускники ставят такие высокие цели и прилагают усилия, всё получается. Поэтому этот результат не случайный».

По информации министерства, количество выпускников текущего года, которые получили свыше 260 баллов, составляет 60 человек.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Единый государственный экзамен на территории Мурманской области прошёл организованно, без сбоев, без технологических срывов и утечек экзаменационных материалов. Всего в экзамене приняло участие 3 с половиной тысячи мурманских выпускников.