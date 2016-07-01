Москва, 1 июля, 2016, 16:07 — ИА Регнум. Минфин заложит доходы от приватизации в размере до 1 трлн рублей при внесении поправок в закон о бюджете 2016 года. Об этом 1 июля сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая на вопросы журналистов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Мы учтем «Роснефть», «Башнефть», «Алросу» и ряд других. До 1 трлн рублей. Около 900 млрд — 1 трлн рублей, в зависимости от цен на акции продаваемых компаний. Они меняются», — заявил Силуанов.

На данном этапе главная задача министерства состоит в том, чтобы «обеспечить планы, сделки приватизационные, которые предусмотрели в этом году», отметил министр.

«Это очень амбициозное решение, правительство над ним сейчас работает», — добавил он.

Напомним, что 22 апреля 2016 года министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев также сообщал о том, что доходы от приватизации «Башнефти», «Алросы», ВТБ, «Роснефти» и «Совкомфлота» могут достигнуть 1 трлн рублей.

При этом Улюкаев подчеркнул, что в текущем году, как и задумывалось, возможно приватизировать все пять активов. Первоначально доход от приватизации закладывался в размере 800 млрд рублей.

Тем не менее, по мнению генерального директора НПАО «Российско-Европейский инвестиционный консорциум» Павла Геннеля, даже если оправдаются оптимистические оценки профильных министерств, правительству с помощью приватизации решить проблему бюджетного дефицита не удастся.

«Ключевым вопросом является приватизация «Роснефти», без которой набрать ожидаемый триллион будет сложно. Но «Роснефть» — актив, имеющий в своей стоимости и политическую составляющую, поэтому окончательное решение по его приватизации будет непростым», — заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор НПАО «Российско-Европейский инвестиционный консорциум».

«Что касается проблемы дефицита бюджета, то в условиях падения государственной части экономики на ее реанимацию не хватит ни этих, ни вообще каких-либо денег», — считает он.

«Необходимо реформировать неэффективные предприятия и отрасли, чтобы, как минимум, остановить поглощение ими бюджетных средств. Приватизация же и связанные с ней бюджетные вливания просто отсрочат кризисную ситуацию, но саму проблему никак не решат», — заключил Геннель.

Напомним, что в 2016 году правительство планирует приватизировать, в частности, 10,9% акций ВТБ, 19,5% акций «Роснефти», 50,08% акций «Башнефти», 10,9% акций «Алросы» и 25% акций «Совкомфлота».