Ростов-на-Дону, 1 июля, 2016, 16:04 — ИА Регнум. Стали известны соперники гандбольного клуба «Ростов-Дон» в Лиге чемпионов ЕГФ. Жеребьевка состоялась сегодня, 1 июля, в Дании. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донской команды, подопечные Яна Лесли попали в группу «С» крупнейшего соревнования гандбольных клубов Европы.

eurohandball.com Жеребьевка

Примечательно, что сразятся ростовчанки со знакомым венгерским «Дьером», датским «Мидтьюлландом». Но самое интересное противостояние состоится между «Ростов-Доном» и румынским «Бухарестом», который не поддался дружине Яна Лесли в сезоне 2015/16. После проигрыша спортсменки некоторое время не могли прийти в себя. Тогда всю вину за поражение взял на себя наставник команды.

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Напомним, что в новом сезоне гандболистки «Ростов-Дона» рассчитывают на помощь не только болельщиков, но и нового талисмана. Конкурс на лучший маскот объявлен, победителей ожидают приятные сюрпризы и призы. Ну, а задача на предстоящий сезон 2016/17 заключается в том, чтобы выиграть всевозможные турниры. Об этом по итогам прошедшего сезона говорил рулевой команды датчанин Ян Лесли.

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