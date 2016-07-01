Вологда, 1 июля, 2016, 16:04 — ИА Регнум. Территориальная генерирующая компания №2 в два раза ограничила подачу тепловой энергии предприятию «Вологдагортеплосеть». Городская теплосеть не смогла вовремя расплатиться с поставщиком ресурсов из-за долгов потребителей перед ресурсоснабжающими организациями. На сегодняшний день задолженность жителей Вологды перед предприятием «Вологдагортеплосеть» превышает 370 млн рублей. Теплосеть, в свою очередь, должна «ТГК-2» 215 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской администрации.

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Сегодня последствия накопленных долгов почувствовали на себе жители нескольких микрорайонов Вологды — порядка 50 тыс. человек.

«В ТГК-2 был предложен график погашения имеющейся задолженности. Мы также обратились с просьбой не прибегать такой к мере, как ограничение подачи теплоснабжения, так как могут пострадать добросовестные плательщики. Но тем не менее ограничение было введено. В связи с этим предприятие обратилось в надзорные органы, в прокуратуру, в УФАС, в администрацию города, о том, чтобы те вмешались в ситуацию и повлияли на снятие ограничения», — прокомментировал ситуацию корреспонденту агентства руководитель МУП «Вологдагортеплосеть» Евгений Волков.

Коммунальщики оказались должны «ТГК-2» 215 млн рублей. Они отмечают, что по графику погашения долга он не должен был превышать к 1 июля 223 млн рублей, поэтому ограничение подачи тепла теплосети называют «нарушением ранее достигнутых договоренностей».

Другая точка зрения у представителей территориальной генерирующей компании, которая откликнулась на позицию тепловиков резкой пикировкой.

«Между МУП «Вологдагортеплосеть» и ОАО «ТГК-2» существует только одна-единственная «ранее достигнутая договоренность», зафиксированная в подписанном с двух сторон договоре теплоснабжения: ТГК-2 производит теплоресурс для ВГТС, а ВГТС его в полном объеме своевременно оплачивает. По факту получается, что ВГТС собирает с простых вологжан и предприятий сотни миллионов рублей, но не расплачивается с ресурсоснабжающей организацией», — заявил представитель ОАО «ТГК-2» Алексей Адмиралов.

При этом в компании пригрозили тем, что если ситуация с долгами не изменится, 10 июля поставки тепла для «Вологдагортеплосети» прекратят полностью.

После нескольких публикаций, сложившейся ситуацией заинтересовалась областная прокуратура.

«Мы будем проводить проверку по ряду сообщений в СМИ. Будет проверяться обоснованность введенного режима ограничения подачи теплоснабжения и были ли негативные последствия для социальной сферы Вологды», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Максим Пегов.

Напомним, ранее «ТГК-2» уже ограничивало поставки горячей воды в Вологде в мае. Однако тогда это менее сильно сказалось на вологжанах, поскольку в областном центре действовали сезонные отключения горячей воды.