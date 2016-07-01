Махачкала, 1 июля, 2016, 15:58 — ИА Регнум. В Дагестане подводят предварительные итоги сдачи ЕГЭ. Как сообщили ИА REGNUM 1 июля в пресс-службе Министерства образования региона, в целом уже сейчас можно говорить об улучшении показателей сдачи итогового экзамена и об увеличении среднего балла по всем предметам на 7−10 пунктов. По математике этот показатель вырос еще больше — на 12 баллов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Единый государственный экзамен

Среди нынешних выпускников есть семь человек, кто написал ЕГЭ на 100 баллов. В 2015 году в республике было восемь стобалльников. Увеличилось в республике количество выпускников, которые показали результаты выше 80 баллов. Таких «отличников» в текущем году оказалось около двух тысяч, что в два раза больше, чем в 2015 году. В четыре раза сократилось количество участников ЕГЭ, которым не удалось преодолеть минимальный порог для получения аттестата.

По словам заместителя министра образования и науки РД Ширали Алиева, сами экзамены прошли в штатном режиме и без технологических сбоев. Не выявлено также ни одного серьезного нарушения. На всех пунктах без перебоев осуществлялось онлайн-наблюдение, за ходом экзаменов следили общественные федеральные и региональные наблюдатели.

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В Дагестане на ЕГЭ по математике поймали двух «дублеров»

Напомним, ЕГЭ-2016 сдавали в Дагестане около 21 тыс. человек. Из них около 16 тысяч — выпускники текущего года, остальные — выпускники прошлых лет. Всего в республике было открыто 87 пунктов проведения экзаменов. Два из них были организованы на дому для участников с ограниченными возможностями здоровья в городах Каспийск и Кизляр.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил осущественном улучшении результатов итоговых экзаменов во всех субъектах Северо-Кавказского федерального округа. Так, количество выпускников СКФО, которые не смогли преодолеть минимальный пороговый балл по русскому языку, снизилось с 17% в 2015 году до 7% в 2016 году, по математике базового уровня — с 27% до 15%.

Вырос средний балл участников ЕГЭ по русскому языку, литературе, математике, обществознанию. По мнению руководителя ведомства, такая положительная тенденция в СКФО явилась результатом целенаправленной работы с выпускниками и учителями в рамках проекта «Я сдам ЕГЭ».