Москва, 1 июля, 2016, 16:01 — ИА Регнум. Российские биохимики из Института биоорганической химии РАН обнаружили белок, способный стать основой для лекарств, защищающих мозг от негативных эффектов болезни Альцгеймера, сообщает журнал Neurobiology of Aging.

Oldiefan Белка

Болезнь Альцгеймера вызывается накоплением внутри нейронов белка бета-амилоида. Нарушение переработки молекул этого белка приводит к появлению бляшек из бета-амилоида и уничтожению нервных клеток.

Ученые обнаружили в нервных клетках присутствие естественного «противоядия» от «засорения» нейронов — белка Lynx1, который не дает бета-амилоиду заблокировать нервные клетки.

Этот же белок помогает нервным клеткам обновлять связи друг с другом. Ученые считают, что у него могут быть и другие не менее важные, но пока неизвестные нам роли.

Исследователи предположили, что белок Lynx1 может замедлять развитие болезни Альцгеймера. Они проверили эту гипотезу на искусственно выращенном штамме кишечной палочки, в чей геном вставили человеческий ген Lynx1.

Этот белок ввели в клетки нейронов мыши, предварительно поврежденных аналогично протеканию болезни Альцгеймера. Оказалось, что число повреждённых бляшками бета-амилоида клеток сократилось более чем на 50%.

Ученые считают, что клетки мозга у людей и животных, страдающих от болезни Альцгеймера, вырабатывают недостаточное количество белка Lynx1. Дальнейшее изучение взаимодействия Lynx1 с нейронами, изучение процесса борьбы между Lynx1 и бета-амилоидом позволит понять механизмы возникновения болезни Альцгеймера, разработать новые методы лечения и создать лекарства, подавляющие негативные последствия развития этой болезни.