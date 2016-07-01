Оренбург, 1 июля, 2016, 15:54 — ИА Регнум. В Оренбурге 1 июля Промышленным районным судом оглашен приговор в отношении матери, которая довела своего полуторамесячного ребенка до смерти. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда, государственный обвинитель просил назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет.

Unsplash Колючая проволока на тюремном заборе с

Жительница города Оренбурга, являясь матерью малолетнего ребенка не исполняла свои родительские обязанности по отношению к сыну, оставляла его без пищи и воды в течение длительного времени, не выполняла необходимые для грудного ребенка гигиенические процедуры, ограничивала доступ медицинских работников к малолетнему сыну.

В результате умышленного преступного бездействия подсудимой, 24 мая 2015 года наступила смерть мальчика. При исследовании трупа младенца обнаружены признаки синдрома жестокого обращения, оставления без внимания или заброшенность: обезвоживание организма из-за длительного недоедания, признаки отсутствия общего ухода за ребенком. На момент смерти младенца потеря массы его тела, в сравнении с массой при рождении, составляла около 40%.

«Своими действиями подсудимая совершила умышленное убийство, то есть умышленное причинение смерти малолетнему, совершенное с особой жестокостью», — отметили в суде Промышленного района города.

С учетом повышенной общественной опасности совершенного преступления, наличия смягчающих обстоятельств, а именно наличия двоих малолетних детей, положительных характеристик, отсутствия судимости, суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с ограничением свободы на срок один год. Приговор в законную силу не вступил.