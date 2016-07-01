Иркутск, 1 июля, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Два вертолета армейской авиации подключились к поиску пропавшего в Иркутской области воздушного судна МЧС Ил-76 по указанию главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает управление пресс-службы и информации Минобороны России.

Oleg Belyakov Су-34

В сообщении говорится: «По указанию Министра обороны РФ два вертолета армейской авиации приступили к оказанию помощи в поиске пропавшего в Иркутской области самолета Ил-76 МЧС РФ».

Отмечается, что в ближайшее время с аэродрома в Новосибирской области в Братск будут передислоцированы еще два военных самолета — Ан-12 и Ан-26, которые будут осуществлять вылеты для поиска пропавшего самолета МЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июля в Иркутской в 06.30 не вышел на связь самолет Ил-76 МЧС России, который принимал участие в тушении лесных пожаров. На борту самолета находился экипаж в составе 10 человек.

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