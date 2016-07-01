Москва, 1 июля, 2016, 15:53 — ИА Регнум. В турфирмах ажиотаж, российские туристы, едва услышав об открытии турецкого направления, ринулись покупать путевки. Всего за ночь спрос на Турцию вырос с 0 до 21%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 1 июля директор по развитию OnlineTur.ru Игорь Блинов.

Arian Zwegers Туризм в Турции

По его словам, минимальная стоимость путевки сейчас на неделю на одного человека начинается от 25 500 рублей. Год назад на эту же дату минимальная цена на неделю на одного человека была 10 300 рублей.

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Блинов пояснил, почему цена на турпакеты такая высокая: «То, что продается сейчас, стоит дорого, потому что нет чартерных программ, мы еще не успели технически это все сделать. Перевозки осуществляются на регулярных рейсах как турецких, как и российских авиакомпаний. Спрос будет расти — цена будет снижаться».

По состоянию на утро 1 июля путевки в Турцию продают всего два туроператора, уточнил Блинов.

Он полагает, что в этом сезоне спрос на путевки в Турцию вряд ли достигнет прошлогодних показателей — 39,2%, но все равно займет первое место.

Сооснователь и технический директор компании Level. Travel Эллин Толстов в свою очередь заявил корреспонденту ИА REGNUM, что сейчас туристическая отрасль готова к скорейшему восстановлению турпотока и ждет только, когда правительство подготовит соответствующие документы. «Туроператоры уже сейчас планируют чартеры. Отели все есть, контракты с Турцией действуют», — пояснил эксперт.

Также он отметил, что компания уже начала получать звонки от туристов, желающих поехать в Турцию и готовых ждать ее «открытия». По его словам, люди, уже купившие путевки по другим направлениям, не будут их сдавать из-за сложностей процедуры возврата, но «есть масса людей, которые вовсе отказались от поездок на курорты, — и вот они с радостью поедут именно в привычную Турцию».

Он уверен, что туроператоры смогут справиться со спросом на путевки в Турцию, «все-таки эта система была хорошо отлажена еще до рекомендаций Ростуризма приостановить продажу путевок».

Толстов прогнозирует увеличение турпотока из России «минимум на 20%»: «Те люди, которые планируют провести отпуск в России, сталкиваются сейчас с тем, что мест в отелях нет, а билеты раскуплены. Открытие Турции вряд ли негативно повлияет на российские курорты: сейчас в Краснодарском крае и в Крыму все переполнено. Открытие столь полюбившейся Турции станет настоящим спасением для наших отдыхающих».

«Открытие этого направления будет в первую очередь выгодно российским туристам, которые получат качественный и относительно недорогой продукт, что особенно важно в кризис. Турция — уникальная страна и не только благодаря своему благоприятному климату, но и отсутствию визового режима с Россией. При всем этом на турецких курортах удается сохранить высокий уровень сервиса. Неудивительно, что Турция была любимым местом отдыха россиян на протяжении последних 20 лет. Что касается цен, они могут быть как достаточно низкими, так и высокими, прогнозировать пока сложно. Если есть желание улететь недорого, нужно бронировать туры, как только они появятся», — пояснил Толстов.

Он добавил, что в прошлый летний сезон Турция стала самым популярным направлением. Средний чек на реализованные туры в эту страну в июне-августе 2015 года составил 71 000 рублей.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину письмо с извинениями за сбитый российский самолет СУ-24 и гибель летчика. После состоявшегося 29 июня телефонного разговора лидеров двух стран Владимир Путин распорядился начать процесс налаживания взаимоотношений с Турцией. Глава государства также снял ограничения на туристические полёты в Турцию, введенные в ноябре 2015 года.