Магас, 1 июля, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Десятилетний житель Ингушетии Ислам Гатиев, отправивший все накопленные сбережения Владимиру Путину на борьбу с кризисом в России, получил в подарок планшет и велосипед, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

rybinsk-once.ru Планшет

Юного патриота встретили в общественной приемной президента России в Ингушетии заместитель полномочного представителя главы государства в СКФО Михаил Ведерников и глава правительства республики Абубакар Мальсагов.

Ислам Гатиев рассказал, что мечтает быть похожим на президента Владимира Путина. По словам мальчика, после просмотра трансляции «прямой линии» президента в апреле этого года, он решил написать Путину письмо. К посланию школьник приложил все свои сбережения, хранившиеся в копилке — 3 тыс. рублей. Таким образом он хотел помочь президенту преодолеть кризис в стране.

Такой поступок не оставил президента равнодушным, мальчик получил фотографию Владимира Путина с личной подписью. Пожертованные средства Исламу вернули.

Кроме того, школьнику подарили планшет, чтобы он постоянно мог следить за событиями в России. А мэр Назрани Алихан Тумгоев наградил школьника велосипедом за высокое чувство патриотизма.