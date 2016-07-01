Москва, 1 июля, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление «О мерах по реализации Указа Президента России «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Об этом 1 июля сообщает пресс-служба правительства РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

Так, согласно документу, с 6 августа 2016 года по 31 декабря 2017 года пролонгируется запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн.

Напомним, ранее Европейский совет принял решение об очередном продлении санкций в отношении России до 31 января 2017 года. Это решение обосновывается «невыполнением в полном объёме Минских соглашений», сообщили в пресс-службе Европейского совета.

В Европейском совете напомнили, что санкции были введены в отношении России 31 июля 2014 года сроком на один год как ответ на действия Москвы «по дестабилизации ситуации на Украине». В сентябре того же года санкции были усилены. Отмечается, что 19 марта 2015 года Европейский совет решил связать продолжительность санкций с «полной реализацией Минских договорённостей».

«Поскольку соглашения Минск-2 не были выполнены в полном объёме до 31 декабря 2015 года, Совет продлил санкции до 31 июля 2016 года; оценив осуществление Минских соглашений, Совет постановил продлить срок действия санкций ещё на шесть месяцев — до 31 января 2017 года», — сообщили в пресс-службе.