Москва, 1 июля, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Уверены, что не будут голосовать на выборах в Госдуму 15% жителей России. Сомневаются, что будут голосовать 33%. 48% точно знают, что придут на выборы. 4% затруднились ответить. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

cikrf.ru Выборы

В июне существенных изменений в электоральных предпочтения жителей России не наблюдалось. Из тех опрошенных, кто готов голосовать и определился с партией, половина участников (55%) отдала бы свой голос за «Единую Россию», каждый пятый (18%) — за КПРФ, 14% проголосовали бы за ЛДПР. За «Справедливую Россию» отдали бы свой голос 5% респондентов, определившихся с выбором партии.

Опрос проведен 23−27 июня 2016 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.