Москва, 1 июля, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Большинство граждан России считают, что предстоящие в сентябре выборы в Государственную думу пройдут честно, свидетельствуют данные социологического опроса «Левада-Центра».

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47% опрошенных заявили, что выборы, в целом, пройдут честно, 10% заявили, что выборы точно будут нечестными, а 16% — что они пройдут скорее нечестно, чем честно. Еще 27% респондентов затруднились с ответом.

При этом 42% опрошенных уверены, что борьба за власть и места на выборах в Госдуму будет реальная, столько же респондентов считают, что будет лишь имитация борьбы. 16% затруднились с ответом.

С точки зрения 56% респондентов, значительно уменьшить количество нарушений поможет общественный контроль за подготовкой и ходом выборов со стороны политический партий, журналистов, иностранных наблюдателей. Не верит в их усилия 31% опрошенных, еще 13% — затруднились с ответом.

Опросы были проведены в период 25−28 марта, 12−15 февраля и 27−30 мая 2016 г., опрошено 1 тыс. 600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.