Москва, 1 июля, 2016, 15:46 — ИА Регнум. В МИД РФ не склонны драматизировать ситуацию с продлением антироссийских санкций. Об этом говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ от 1 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поиски выхода

«Не склонны излишне драматизировать продление санкций. От них есть и позитивный эффект для нашей экономики, которая адаптируется к режиму ограничительных мер, снижая финансовую, экономическую и технологическую зависимость от стран ЕС. С учетом диверсификации нашей экономической политики Евросоюз в перспективе рискует окончательно утратить ряд важных для него сегментов российского рынка», — говорится в сообщении.

В ведомстве выразили надежду, что «если и когда в Брюсселе возобладает здравый смысл и ЕС откажется от логики противостояния и сдерживания, мы сможем придать качественно иной уровень нашему сотрудничеству».

Напомним, ранее Европейский совет принял решение об очередном продлении санкций в отношении России до 31 января 2017 года. Это решение обосновывается «невыполнением в полном объёме Минских соглашений», сообщили в пресс-службе Европейского совета.

В Европейском совете напомнили, что санкции были введены в отношении России 31 июля 2014 года сроком на один год как ответ на действия Москвы «по дестабилизации ситуации на Украине». В сентябре того же года санкции были усилены. Отмечается, что 19 марта 2015 года Европейский совет решил связать продолжительность санкций с «полной реализацией Минских договорённостей».

«Поскольку соглашения Минск-2 не были выполнены в полном объёме до 31 декабря 2015 года, Совет продлил санкции до 31 июля 2016 года; оценив осуществление Минских соглашений, Совет постановил продлить срок действия санкций ещё на шесть месяцев — до 31 января 2017 года», — сообщили в пресс-службе.