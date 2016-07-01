Москва, 1 июля, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Продление Брюсселем антироссийских санкций воспринимается официальной Москвой как продолжение недальновидной политики руководства ЕС. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ от 1 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

«Очередное продление Евросоюзом нелегитимных с точки зрения международного права антироссийских секторальных экономических санкций до 31 января 2017 г. воспринимаем как продолжение недальновидной политики Брюсселя. Считаем абсурдной увязку данных дискриминационных мер в отношении России, не являющейся стороной внутриукраинского конфликта, с выполнением ею Минских соглашений, особенно в нынешних условиях, когда мы видим неготовность Киева соблюдать взятые на себя обязательства. По сути, Евросоюз своими руками сделал российско-ЕСовские отношения заложником безответственной игры украинских властей», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что деградация торгово-экономических связей с Россией вследствие санкций «не привела к осязаемым политическим результатам для ЕС»: «Ожидать изменения нашего внешнеполитического курса из-за санкций — как минимум недальновидно. Потери же для обеих сторон весьма значительные. По сравнению с 2014 г. взаимный товарооборот в 2015 г. упал на 40%. Эта тенденция сохранилась и в этом году. Кроме того, рестрикции отрицательно сказываются на общей экономической ситуации в Европе. Уступая жесткому заокеанскому давлению, Брюссель наказывает в первую очередь собственных производителей. Замедление темпов экономического роста и потеря рабочих мест в результате санкционной линии ЕС против России зафиксированы в соответствующих докладах Европейского парламента».

Напомним, ранее Европейский совет принял решение об очередном продлении санкций в отношении России до 31 января 2017 года. Это решение обосновывается «невыполнением в полном объёме Минских соглашений», сообщили в пресс-службе Европейского совета.

В Европейском совете напомнили, что санкции были введены в отношении России 31 июля 2014 года сроком на один год как ответ на действия Москвы «по дестабилизации ситуации на Украине». В сентябре того же года санкции были усилены. Отмечается, что 19 марта 2015 года Европейский совет решил связать продолжительность санкций с «полной реализацией Минских договорённостей».

«Поскольку соглашения Минск-2 не были выполнены в полном объёме до 31 декабря 2015 года, Совет продлил санкции до 31 июля 2016 года; оценив осуществление Минских соглашений, Совет постановил продлить срок действия санкций ещё на шесть месяцев — до 31 января 2017 года», — сообщили в пресс-службе.