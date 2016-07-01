Ростов-на-Дону, 1 июля, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Ростовские власти вместе со спецкомиссиями подсчитывают ущерб, который был нанесен ударом стихии прошедшей ночью. Как проинформировали ИА REGNUM в горадминистрации 1 июля, сумма прояснится до конца дня.

rostov-gorod.ru Дорога после дождя

«Вопросы материальной помощи, психологической помощи будем оказывать по времени и месту обращения людей. Мы понимаем и знаем, что надо делать. Смотрим разрушения тротуарных плиток, провалы на дорогах, ямы. Мы специально не стали заделывать коллекторные ямы сегодня ночью, для того чтобы мы могли оценить то, насколько разрушен сам коллектор», — отметил градоначальник Сергей Горбань на встрече с журналистами.

По словам сити-менеджера, к работе спасателей и аварийных бригад вопросов нет. Ливневые канализации обычно функционируют хорошо, но в этот раз оказались забиты песком и мусором.

«Службы сработали в штатном режиме. У меня лично к городским службам претензий нет. Можно говорить, что нужно асфальт ремонтировать, деревья большие убирать, крыши ремонтировать, ливневками, в том числе, надо заниматься. Но ливневки сработали удовлетворительную в зоне затопления. Потому что, например, в зоне Привокзальной площади ливневка работает, но ее просто песком забило. На Береговой хорошо сработали. Ту работу в городе, которую проводили, сделали удовлетворительно», — сказал Горбань.

Он также подчеркнул, что в случае очередного дождя, по возможности, движение на улицах, где ведутся ремонтные работы, будет перекрыто.

Напомним, что ростовчане написали петицию в адрес президента РФ Владимира Путина, в которой просят об отставке градоначальника. По их мнению, он не справляется с возложенными на него обязанностями.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, пострадали в результат непогоды 10 человек, в том числе девочка-подросток, которая погибла. Четверо горожан остаются в больницах донской столицы. Некоторые дороги в областном центре остались без асфальта, так как его смыло сильным течением. Из-за ливня произошли десятки дорожных аварий, бурным потоком дождя машины сносило в низины.

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