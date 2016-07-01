Президент Чехии поддержал идею референдума по выходу из ЕС и НАТО
Прага, 1 июля, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Президент Чехии Милош Земан заявил, что, хотя он и не поддерживает сторонников выхода из Европейского союза (ЕС), но сделает со своей стороны всё для проведения референдума, на котором граждане смогут высказать своё мнение, Радио Прага.
«Я не согласен с теми, кто поддерживает выход из Европейского союза. Но я сделаю всё, чтобы организовать для них референдум, где они смогут высказать свое мнение», — сказал он.
Земан подчеркнул, что аналогичное голосование он готов провести в отношении выхода из НАТО. При этом сам политик, как он заявил, проголосовал бы и против выхода из ЕС, и против выхода из НАТО.
Он пояснил, что разрыв связей с ЕС невыгоден для Чехии: из Брюсселя Прага получает большее финансирование, чем привносит сама. Что касается членства в Североатлантическом альянсе, то для Чехии оно опять-таки является гарантом безопасности в борьбе с международным терроризмом.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июня премьер-министр Чехии Богуслав Соботка заявил, что настало время ограничить полномочия Европейской комиссии.
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Напомним, что референдум по вопросу выхода Великобритании из состава ЕС прошёл 23 июня: большинство граждан страны — 51,9% — проголосовали за Brexit.