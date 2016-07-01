Прага, 1 июля, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Президент Чехии Милош Земан заявил, что, хотя он и не поддерживает сторонников выхода из Европейского союза (ЕС), но сделает со своей стороны всё для проведения референдума, на котором граждане смогут высказать своё мнение, Радио Прага.

William Murphy Разлетающийся Евросоюз

«Я не согласен с теми, кто поддерживает выход из Европейского союза. Но я сделаю всё, чтобы организовать для них референдум, где они смогут высказать свое мнение», — сказал он.

Земан подчеркнул, что аналогичное голосование он готов провести в отношении выхода из НАТО. При этом сам политик, как он заявил, проголосовал бы и против выхода из ЕС, и против выхода из НАТО.

Он пояснил, что разрыв связей с ЕС невыгоден для Чехии: из Брюсселя Прага получает большее финансирование, чем привносит сама. Что касается членства в Североатлантическом альянсе, то для Чехии оно опять-таки является гарантом безопасности в борьбе с международным терроризмом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июня премьер-министр Чехии Богуслав Соботка заявил, что настало время ограничить полномочия Европейской комиссии.

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Напомним, что референдум по вопросу выхода Великобритании из состава ЕС прошёл 23 июня: большинство граждан страны — 51,9% — проголосовали за Brexit.