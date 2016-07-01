Иркутск, 1 июля, 2016, 15:34 — ИА Регнум. В Усолье-Сибирском арестована 24-летняя женщина, которая подозревается в убийстве своего грудного ребёнка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области.

Сергій Ткаченко Колючая проволока забора возле колонии

Трагедия произошла 24 июня в квартире одного из домов по ул. Стопани.

«По версии следствия, 24-летняя девушка на почве послеродовой депрессии причинила своему грудному ребенку несколько ножевых ранений, от которых он скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Ведется следствие.