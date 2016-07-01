Копенгаген, 1 июля, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Власти Дании впервые применили закон, согласно которому у беженцев и мигрантов изымаются средства и имущество, превосходящие определенный уровень, сообщает The Independent.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

В стране действует закон, принятый в феврале 2016 года, согласно которому стремящийся получить в Дании статус беженца переселенец, может иметь при себе до 10 тыс. датских крон (около $1,5 тыс.) наличными или в ценностях. Все, что превышает установленный показатель, будет изыматься.

Этот закон был впервые применен 30 июня, когда в аэропорту датской столицы было задержано несколько граждан Ирана, которые пытались въехать в страну по поддельным документам. Власти страны конфисковали у них средств и имущества на более чем 79.600 крон (около $12 тыс.).

«Полиция Дании уделяет ежедневное внимание тому, имеют ли беженцы и иностранцы, с которыми мы сталкиваемся и которые в стране находятся незаконно, ценности, которые могут пойти на финансирование их пребывания. Теперь полиция нашла ценности, которые можно изъять», — заявил глава иммиграционного центра при национальной полиции Пер Фиг.

Данная мера стала объектом критики ряда организаций, в том числе ООН.

«Мы призвали Данию не вводить возможность конфискации личных вещей и ценностей у беженцев для финансирования их пребывания в качестве беженцев в Дании», — отмечает представитель управления Верховного управления комиссара ООН по делам беженцев Зоран Стеванович. «Как минимум бесчеловечно и унизительно ожидать, что беженцы и мигранты расстанутся со своим имуществом, невзирая на его ценность».

«Более того, для беженцев может быть важно иметь определенные личные ценности в своем распоряжении, когда они готовятся начать новую жизнь в стране, а также начинают путь к самодостаточности и интеграции», — добавил он.

Прозванная уже законом о драгоценностях, данная законодательная инициатива является только частью мер по борьбе с иммиграцией. По новому закону беженцам сложнее становиться постоянными гражданами страны, они также вынуждены ждать до трех лет, прежде чем могут воссоединиться со своими семьями.

Правозащитная организация Human Rights Watch назвала данную практику «омерзительной» и «карательной».

В свою очередь, власти Дании отмечают, что эти законы являются справедливыми, поскольку ставят иммигрантов в те же условия, что коренных жителей страны, которые должны продать своё имущество стоимостью, превышающее 10 тыс. датских крон, чтобы получать помощь от государства.