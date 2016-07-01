Москва, 1 июля, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Информация об обнаруженном в Доме моды Вячеслава Зайцева теле мужчины не соответствует действительности, сообщают 1 июля «Вести.ру».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дом моды Вячеслава Зайцева

Представительница Дома моды известного российского модельера, расположенного на проспекте Мира в Москве, опровергла факт обнаружения в здании погибшего охранника, говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появились сведения об обнаружении в здании Дома моды Зайцева тела 50-летнего охранника с многочисленными ссадинами и ушибами.

Факт обнаружения тела мужчины в одном из зданий на проспекте Мира подтверждают в правоохранительных органах, однако точное место происшествия не указано. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве, 29 июня в помещении одной из коммерческих организаций на Проспекте мира между двумя мужчинами произошла ссора в ходе употребления спиртных напитков.

48-летний мужчина избил своего 50-летнего знакомого, отчего тот скончался на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Подозреваемый в совершении преступления задержан.