Анкара, 1 июля, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Власти турецкого курортного города Кемер готовы подарить дом семье российского пилота Су-24 Олега Пешкова, сбитого турецкими ВВС в ноябре 2015 года. Об этом, как передает ВВС, сообщил генеральный консул России в Анталье Александр Толстопятенко.

Unsplash Домик на краю

По его словам, такое намерение высказала делегация городских властей, посетившая консульство РФ.

При этом Толстопятенко добавил, что конкретное решение турецких властей о передаче семье пилота дома в Кемере пока еще не принято.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года ВВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24 в Сирии.

Пилоты успели катапультироваться из горящей машины, но по ним был открыт огонь с земли. Командир самолета капитан Олег Пешков был убит.

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