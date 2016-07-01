Париж, 1 июля, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Двенадцатилетняя работа европейского космического зонда «Розетта» завершится 30 сентября на комете Чурюмова-Герасименко, сообщает французское космическое агентство (CNES).

state.gov Межпланетный зонд «Розетта»

Зонд «Розетта» и модуль «Фила» работали на поверхности кометы и вокруг нее. Источником энергии для аппаратов было Солнце, но они ежедневно вместе с кометой удаляются от звезды. В скором времени расстояние до Солнца увеличится настолько, что сделает невозможной зарядку аккумуляторов от солнечных батарей. Поэтому завершение миссии зонда «Розетты» будет связано с ее разрушением о поверхность кометы. Зонд будет приближаться к комете Чурюмова-Герасименко, передавая на Землю снимки высокого разрешения, пока не разобьется о поверхность космического тела.

Зонд «Розетта» отправили в космос в марте 2004 года для исследования кометы 67P Чурюмова-Герасименко. Спускаемый модуль зонда, под названием «Фила» (Philae) 12 ноября 2014 года совершил первую в истории посадку на поверхность кометы и начал собирать данные о составе кометного грунта.

Вскоре после передачи данных он перешел в спящий режим из-за разрядки батарей.