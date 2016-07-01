Суд Австрии: Стране предстоит пройти через повторные выборы
Вена, 1 июля, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Результаты выборов президента Австрии, прошедшие 22 мая, отменены решением Конституционного суда: стране предстоит пройти через повторные выборы, сообщает Reuters.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, результаты президентских выборов, второй тур которых завершился 22 июня, оспорили правые политики Австрийской партии свободы (АПС).
Основанием к этому стал очень малый отрыв в голосах за кандидата от этой партии Норберта Хофера от победившего в голосовании Ван дер Беллена — бывшего лидера Партии «зеленых». Разница в голосах составила менее одного процента. Кроме того лидер АПС Хайнц-Кристиан Штрахе сообщил о «громадном количестве нарушений и ошибок», допущенных на выборах. Стоит отметить, что в ходе апрельского голосования — в первом туре — Хофер существенно опережал соперника.
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