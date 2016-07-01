Вена, 1 июля, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Результаты выборов президента Австрии, прошедшие 22 мая, отменены решением Конституционного суда: стране предстоит пройти через повторные выборы, сообщает Reuters.

redjar Голосование на выборах

Как ранее сообщало ИА REGNUM, результаты президентских выборов, второй тур которых завершился 22 июня, оспорили правые политики Австрийской партии свободы (АПС).

Основанием к этому стал очень малый отрыв в голосах за кандидата от этой партии Норберта Хофера от победившего в голосовании Ван дер Беллена — бывшего лидера Партии «зеленых». Разница в голосах составила менее одного процента. Кроме того лидер АПС Хайнц-Кристиан Штрахе сообщил о «громадном количестве нарушений и ошибок», допущенных на выборах. Стоит отметить, что в ходе апрельского голосования — в первом туре — Хофер существенно опережал соперника.

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