Владикавказ, 1 июля, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Федеральные власти выделили Северной Осетии на принятие мер по обеспечению сбалансированности регионального бюджета дотацию в размере 1 млрд 89 млн рублей. Как передает 1 июля корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение принято на заседании трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений, сообщили в администрации главы РСО-Алания.

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Решение вопроса об оказании финансовой помощи Северной Осетии стало возможным после встречи временно исполняющего обязанности главы РСО-Алания Вячеслава Битарова с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в апреле текущего года. Именно тогда руководитель региона попросил федеральные власти оказать республике материальную поддержку. Указанные финансовые средства будут направлены на выплату заработной платы, что, в первую очередь, обусловлено необходимостью исполнения майских указов президента России. Часть средств планируется перечислить государственным и муниципальным учреждениям социальной сферы.

Как считает исполняющий обязанности премьер-министра республики Таймураз Тускаев, дополнительные дотации позволят профинансировать социальный блок, не сокращая средства на реализацию целевых программ. Необходимо достроить школу в селении Нижняя Саниба, спортивные объекты в Моздокском и Правобережном районах. Как стало известно, на погашение коммерческих кредитов федеральный центр также направляет в республику 99 млн рублей практически беспроцентного бюджетного кредита. Это позволит РСО-Алания сэкономить сумму, которая должна быть направлена из республиканской казны на обслуживание коммерческого долга.

Напомним, что бюджет республики в текущем году составляет 19 млрд 355 млн рублей, расходы главного финансового документа определены в сумме 19 млрд 755 млн рублей. Дефицит бюджета сложился в размере 400 млн рублей. Северная Осетия по-прежнему остается среди российских регионов с высокой степенью дотации. Государственный долг республики составляет 11,2 млрд рублей.