Челябинск, 1 июля, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Одиночные пикеты проведут дети блокадников Ленинграда совместно с общественниками вечером 1 июля в Челябинске против установленной в Санкт-Петербурге памятной доски Маннергейму, передает корреспондент ИА REGNUM.

Suomen Kuvalehti Гитлер и Маннергейм в Финляндии

Родственники челябинцев из общественной организации «Блокадное братство» совместно с представителями общественного движения «Суть времени» сегодня вечером выйдут на пикеты к Вечному огню и на Ленинградский мост в Челябинске с целью выразить возмущение установкой доски Карлу Маннергейму в городе на Неве.

Известие об установке памятной доски маршалу Маннергейму, армия которого замкнула блокаду Ленинграда со стороны Финляндии во время Великой Отечественной войны, вызвало возмущение у блокадников и их родственников, проживающих в Челябинске. Большинство оставшихся после войны в Челябинске блокадников уже в преклонном возрасте, но их память жива. Она передалась со всей силой неприятия фашизма через воспоминания дедушек, бабушек, матерей, отцов и близких.

«Это союзник фашизма! Столько людей в Ленинграде погибло!..» — заявляют потомки блокадников. «Вся наша семья была сюда эвакуирована. В том числе мои дедушка, бабушка, отец, все его сестры из Ленинграда. Они работали на ЧТЗ. Деда у меня вывезли по Ладожскому озеру в очень ослабленном состоянии. Уже потом он всех родных сюда, в Челябинск собирал. Дядя пропал без вести при защите Ленинграда. Судьба нашей семьи связана с Ленинградом, с блокадой, с войной, поэтому как я могу относиться к Маннергейму?! Он возглавлял финскую армию, которая блокировала Ленинград с севера, с финской территории. То есть он был союзником Германии и помог ей полностью изолировать город. И мне больно было узнать про установку доски, потому что это связано с историей моей семьи, с историей России. И что, теперь Гитлеру памятник установим, если пошел такой либерализм?!» — сообщила Людмила Куликова.

Представители общественного движения «Суть времени» солидарны с потомками блокадников. «Установка памятной доски Маннергейму — это не только плевок в лицо всем нам, но и проверка каждого из нас. Что мы сделаем — утремся и забудем, или сделаем все возможное, чтобы не допустить героизации палачей, убивавших наших предков», — заявил руководитель исторического направления челябинского отделения движения «Суть времени» Дмитрий Пермяков.

3 июля 2016 года в 14:00 в Санкт-Петербурге в здании бизнес-центра Конгресс-холл «Васильевский», наб. реки Смоленки, 2, состоится городская конференция «Город против памятной доски Маннергейму». Инициаторы проведения конференции заявляют, что памятная доска была установлена без согласования с властями города и без обсуждения с общественностью. Факт установки, по мнению организаторов конференции, является опрометчивым шагом, который раскалывает общество и вызывает обоснованное возмущение жителей города. На мероприятии выступят историки, ветераны войны, блокадники, писатели, общественники и представители духовенства.

Напомним, 16 июня в Санкт-Петербурге установлена мемориальная доска финскому маршалу Карлу Маннергейму. Инициатором установки выступило РВИО, возглавляемое Владимиром Мединским. На открытии памятного знака были руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов, министр культуры РФ Владимир Мединский и бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров. Обоснованием установки памятной доски, по словам инициаторов, послужили заслуги Карла Маннергейма на фронтах Первой мировой войны в рядах армии Российской империи.