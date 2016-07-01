Москва, 1 июля, 2016, 15:19 — ИА Регнум. В 2018 году Москву посетят 19,5 млн туристов, заявил на московском урбанистическом форуме руководитель департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма столицв Владимир Черников. Он пояснил, что такой приток приезжих обеспечит Чемпионат Мира по футболу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Крижанская ИА REGNUM Москва. Москворецкая набережная с Большого Устьинского моста

» В 2013 году въездной турпоток в российскую столицу составил 16,45 млн человек, в 2014 году — 16,55 млн человек, в 2015 — уже 17,11 млн человек», — уточнил чиновник.

Черников также отметил, что в городе продолжает развиваться как внешний, так и внутренрий туризм. Большее количество туристов отмечено на фестивалях и праздниках.

Напомним, ранее Черников заявил, что в Москве развивается событийный туризм. По прогнозам экспертов, в 2016 году больше всего туристов приедет в столицу России из стран Азии и Европы.