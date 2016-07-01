Казань, 1 июля, 2016, 15:06 — ИА Регнум. Жительница Татарии скончалась от сердечного приступа, испугавшись в лесу змею, пишет 1 июля газета «Байрак».

Ana_M Змея

Трагедия случилась несколько дней назад на дороге между Буинском и Тетюшами. Местный житель, следуя по трассе в направлении Казани, обратил внимание на припаркованный у обочины автомобиль. Машина находилась на этом месте, когда мужчина проезжал здесь несколько часов назад.

Заподозрив неладное, водитель остановился и обнаружил в стоящей машине ребенка дошкольного возраста. Его мать закрыла автомобиль и ушла в лес. Позже мужчина нашел и тело женщины, возле него находилось две змеи.

Женщину так сильно напугала змея, что она скончалась от сердечного приступа, пишет издание.