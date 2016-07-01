Калининград, 1 июля, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Протестов со стороны польских «бензинщиков» из-за отмены Варшавой льготного приграничного режима с Калининградской областью ожидать не следует. Такой прогноз корреспонденту ИА REGNUM высказал сегодня, 1 июля, руководитель Польского культурного центра в Калининграде Томаш Омански.

gov39.ru Российская граница, Калининград

«Не думаю, что поляки-бензинщики начнут проводить акции протеста из-за того, что их лишили заработка, — сказала Омански. — Сейчас это уже не те люди — в основном старики и инвалиды. Да, ещё несколько лет назад процент молодых людей был приличный, но сегодня молодёжи всё меньше и меньше, потому что она предпочитает ехать в Германию собирать клубнику».

По словам польского эксперта, «МПП (местное приграничное передвижение — ИА REGNUM давно уже стало костью в горле нашей новой власти, и закрытие его было вопросом времени».

«Польские СМИ, конечно, станут обсуждать это международное событие, но я не ожидаю, что медиа станут стимулом к народным акциям», — сказал Омански, подчеркнув, что «наши польские СМИ давно занимают лакейскую позицию по отношению к власти».

По мнению собеседника ИА REGNUM, отмена льготного режима, безусловно, негативно скажется на российско-польских отношениях на рядовом, житейском уровне.

«Я сам сейчас ошарашен, потому что мы готовим в Гданьске на лето лагерь для школьников, студентов из Калининграда, и сейчас я должен обзванивать всех ребят, узнавать, кто по МПП, а кто по визе едет», — сказал Омански.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 1 июля, власти Калининградской области сообщили, что Польша приостанавливает с 4 июля действие Соглашения о местном приграничном передвижении в части ст. 5 «О въезде, выезде и пребывании на территории соглашения — двух северных воеводств Польши для граждан России из Калининградской области и наоборот.