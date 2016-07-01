Санкт-Петербург, 1 июля, 2016, 14:57 — ИА Регнум. В Ленинградской области и периферийных районах Санкт-Петербурга сегодня, 1 июля, стартовала сельскохозяйственная перепись. В переписной кампании, которая продлится до 15 августа, примут участие около тысячи сотрудников, прошедших специальное обучение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Степанов. Коровы на водопое. 1908

Как рассказал журналистам глава Петростата Олег Никифоров, проведение переписи вызвано необходимостью актуализировать данные статистики, так как предыдущие измерения в этой сфере проводились 10 лет назад.

Переписчики получили экипировку, которая позволит легко узнать их. Это жилет с капюшоном, светоотражающими полосами и с надписью «Росстат», кепка в виде солнцезащитного козырька с надписью «ВСХП». При себе у переписчика должен быть синий портфель с надписью «Росстат» и удостоверение, а также паспорт.

За полтора месяца на территории 47-го региона переписчикам предстоит обойти 716 сельскохозяйственных организаций, включая микропредприятия, 3,9 тысячи крестьянских и фермерских хозяйств, 3,6 тысячи садоводческих объединений, 228,5 тысячи индивидуальных жилых строений в сельской местности.

В Санкт-Петербурге, конечно же, переписчики будут искать грядки и подворья не в центре города, а в приграничных с Ленобластью районах: Пушкинском, Красносельском, Выборгском, Петродворцовом и других.

Никаких фискальных целей, подчеркивают организаторы, перепись не преследует — доносить в налоговые органы никто не собирается. Переписчик не будет собственноручно пересчитывать поголовье скота и посевы, данные будут заноситься исключительно со слов опрашиваемых и на добровольных началах.

Собственникам земельных участков предложат заполнить опросный лист, ответив на вопросы, касающиеся размеров земельного участка, выращиваемых культур, поголовья скота, использования наемных работников и т.д.

Председатель комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Максим Мейксин отметил, что полученные данные будут использоваться для аналитики и прогнозов и позволят сформулировать направления и меры государственной поддержки сельскохозяйственных производителей.

По его словам, предварительный обход объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи начался еще 24 июня. «Переписчики раздают владельцам земельных участков информационные письма и согласуют с ними график посещений в удобное время. Администрации 10 районов, задействованных переписью, обеспечены помещениями, транспортом, средствами связи. Петербург полностью готов к столь масштабному мероприятию», — заверил Мейксин.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко также подчеркнул, что сельскохозяйственная перепись необходима, чтобы получить более точное представление о ресурсном потенциале сельского хозяйства региона. «Мы уточним число работающих на селе, сверим объемы производства и поймем, какую поддержку и по каким направлениям нам следует оказывать аграриям для дальнейшего развития отрасли агропромышленного комплекса», — сказал он.

Напомним, что Всероссийская сельскохозяйственная перепись будет проводиться с 1 июля по 15 августа, а на отдаленных и труднодоступных территориях — с 15 сентября по 15 ноября 2016 года. Переписчиками станут 80 тысяч человек. Собирать и обрабатывать информацию специалисты будут в том числе с помощью современных планшетов. Предыдущая сельхозперепись проводилась в нашей стране в 2006 году.