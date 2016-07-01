Париж, 1 июля, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Во Франции с 1 июля вступил в силу закон, согласно которому в центр Парижа не смогут въехать автомобили, выпущенные до 1997 года, и мотоциклы, выпущенные до 2000 года. О принятии закона 1 июня сообщало ИА REGNUM.

Анри Ривьер. Эйфелева башня. 1902

Запрет будет действовать по будням с 8:00 до 20:00, нарушителям грозит штраф €35 при однократном нарушении, при повторном он возрастет до €68 для владельцев легковых автомобилей и до €135 для водителей грузовиков.

Отмечается, что штрафы будут взиматься с 1 октября, до этого времени полицейские будут проводить с нарушителями разъяснительную работу. Напомним, что автобусам и грузовым машинам, выпущенным до 2001 года, еще с осени 2015 года запрещен проезд по центру французской столицы.

Ранее Ассоциация «40 миллионов автомобилистов» заявила, что подаст коллективный иск в суд к мэрии Парижа. По их подсчетам, под санкции попадут около 870 тыс. автомобилистов, которые ездят на своих транспортных средствах в центр города по будням. Кроме того, их автомобили и мотоциклы упадут в цене — никто не захочет их покупать.