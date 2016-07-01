Рыбинск, Ярославская область, 1 июля, 2016, 14:55 — ИА Регнум. В Рыбинском районе Ярославской области два предприятия оштрафованы на один миллион рублей за дачу взятки сотрудникам полиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

В 2015 году сотрудники полиции проводили проверку ООО «Октябрьский» и ООО «Октябрьский-Эртгро» на предмет соблюдения законодательства о государственном регулировании алкогольной и спиртосодержащей продукции. При этом должностные лица предприятий через посредника передали полицейским денежное вознаграждение за прекращение проверки.

Виновные были привлечены к уголовной ответственности, однако в отношении самих предприятий также были применены меры прокурорского реагирования. Оба юридических лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов по 500 тысяч рублей.