Ташкент, 1 июля, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Азиатский банк развития (АБР) одобрил заем в размере $100 млн четырем узбекистанским банкам для финансирования малого бизнеса, сообщает Газета.уз.

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Заем получат банки Davr Bank. Hamkorbank и «Ипак йули», а также лизинговая компания Uzbek Leasing International.

На долю малого бизнеса приходится более 50% ВВП Узбекистана, в этой сфере занято 80% активного населения, при этом доступ к финансовым ресурсам у малого бизнеса ограничен.

«Предоставление займа поможет удовлетворить растущий спрос на кредит и лизинг субъектов малого бизнеса и предпринимателей, кредиты будут выделяться по рыночным ставкам финансирования, максимальная сумма субзайма установлена в размере $300 тыс», — говорится в сообщении.

При этом в целях широкого гендерного и географического охвата проект предусматривает выделение минимум 20% субкредитов женщинам.