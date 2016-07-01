Собчак игнорирует слухи о своей беременности
Москва, 1 июля, 2016, 14:52 — ИА Регнум. 34-летняя телеведущая Ксения Собчак находится на пятом месяце беременности. Об этом, как передает НТВ, рассказали неназванные друзья светской львицы.
«Друзья звезды дают все больше поводов для подтверждения этой информации», — говорится в сообщении телеканала.
Наблюдательные сотрудники СМИ также заметили, что светская львица сменила обтягивающие платья на наряды свободного покроя.
Сама Собчак слухи о скором пополнении в семье пока никак не комментирует и продолжает интриговать поклонников фотографиями в купальнике, на которых нет и намека на беременность.
Напомним, что после свадьбы Собчак с актером Максимом Виторганом телеведущая заявила, что не планирует в ближайшее время заводить детей.
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