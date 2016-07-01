Москва, 1 июля, 2016, 14:52 — ИА Регнум. 34-летняя телеведущая Ксения Собчак находится на пятом месяце беременности. Об этом, как передает НТВ, рассказали неназванные друзья светской львицы.

pixabay.com Беременность

«Друзья звезды дают все больше поводов для подтверждения этой информации», — говорится в сообщении телеканала.

Наблюдательные сотрудники СМИ также заметили, что светская львица сменила обтягивающие платья на наряды свободного покроя.

Сама Собчак слухи о скором пополнении в семье пока никак не комментирует и продолжает интриговать поклонников фотографиями в купальнике, на которых нет и намека на беременность.

Напомним, что после свадьбы Собчак с актером Максимом Виторганом телеведущая заявила, что не планирует в ближайшее время заводить детей.

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