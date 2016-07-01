Брюссель, 1 июля, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Европейский совет принял решение об очередном продлении санкций в отношении России до 31 января 2017 года. Это решение обосновывается «невыполнением в полном объёме Минских соглашений», сообщили в пресс-службе Европейского совета.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

В Европейском совете напомнили, что санкции были введены в отношении России 31 июля 2014 года сроком на один год как ответ на действия Москвы «по дестабилизации ситуации на Украине». В сентябре того же года санкции были усилены. Отмечается, что 19 марта 2015 года Европейский совет решил связать продолжительность санкций с «полной реализацией Минских договорённостей».

«Поскольку соглашения Минск-2 не были выполнены в полном объёме до 31 декабря 2015 года, Совет продлил санкции до 31 июля 2016 года; оценив осуществление Минских соглашений, Совет постановил продлить срок действия санкций ещё на шесть месяцев — до 31 января 2017 года», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что санкции в отношении России были введены США после вхождения Крыма в состав России в 2014 году. Примеру Вашингтона последовали страны-партнёры, в том числе и Европейский союз.