Москва, 1 июля, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Для урегулирования споров между страховыми организациями при осуществлении механизма прямого возмещения убытков, возникших в результате ДТП, предлагается установить досудебный порядок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля, соответствующий законопроект внес в Госдуму Верховный суд РФ.

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По мнению Верховного суда, обращение страховых компаний с исками друг к другу о выплате страхового возмещения в порядке прямого возмещения убытков в суд без соблюдения досудебного порядка урегулирования спора между ними «необоснованно переносит разрешение спора из сферы профессионального сообщества страховых компаний в государственный суд». Кроме того, такая практика идет вразрез с правилами о соглашениях по прямому возмещению убытков, которые предполагают снижение числа споров между страховщиками по подобным требованиям.

Законопроект предполагает, что при возникновении спора о возмещении страховщиком, который застраховал гражданскую ответственность лица, причинившего вред, в счёт страховой выплаты вреда, возмещённого страховщиком, осуществившим прямое возмещение убытков, такой спор рассматривается комиссией, образованной в профессиональном объединении страховщиков, в течение 20 дней со дня поступления заявления. В случае несогласия страховщика с решением комиссии оно может быть оспорено в арбитражном суде.

Введение предлагаемого законопроектом порядка будет дисциплинировать страховые компании, способствовать осуществлению ими прав добросовестно, с учетом прав и законных интересов друг друга, а также существенным образом снизит нагрузку на судебную систему, считают в Верховном суде РФ.