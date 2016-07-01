Великобритания, 1 июля, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Британские подростки при помощи ученых из университета города Кил открыли планету-гигант класса «горячих нептунов» в созвездии Девы, удаленном от Земли на 800 световых лет, сообщает пресс-служба университета.

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Один из сотрудников университета вместе со школьниками изучал графики колебания яркости нескольких сотен звезд, составленные по данным орбитального телескопа «Кеплер». Вместе они искали «татуины» — планеты, вращающиеся сразу вокруг двух звезд. Подобных планет им найти не удалось, зато они обнаружили «горячий нептун» в окрестностях тусклого светила в созвездии Девы.

Планета совершает один виток за 19 дней, и на её поверхности температура превышает тысячу градусов Кельвина. Звезда удалена от Земли на расстояние, превышающее 800 световых лет, поэтому раскрытие других свойств планеты требует использования более мощных телескопов.

Совершившие открытие школьники занимались в рамках университетского проекта популяризации науки. Они учились вести астрономические наблюдения, обрабатывать информацию и работать в команде.

Научное открытие стало для них неожиданным бонусом.