Москва, 1 июля, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки открыла сбор предложений по совершенствованию единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сегодня, 1 июля, заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, сообщили в ведомстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Единый государственный экзамен

«Ежегодно для совершенствования ЕГЭ мы собираем замечания и предложения. Все они будут внимательно рассмотрены и учтены в процессе работы над содержанием и процедурой проведения экзаменов. Многие из таких предложений уже были приняты и встроены в систему ЕГЭ в предыдущие годы», — сказал Кравцов.

Все изменения в ЕГЭ, которые будут введены в следующем учебном году, должны быть утверждены и опубликованы до 1 сентября 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы министерства образования и науки Дмитрия Ливанова, ЕГЭ-2016 прошел без серьезных нарушений. 30 июня в России завершился резервный период сдачи ЕГЭ. Досрочный период ЕГЭ-2016 в России без сбоев и нарушений прошел с 21 марта по 23 апреля. Экзамены в основной период начались 27 мая и закончились 20 июня. С 22 по 30 июня стартовали резервные дни для сдачи единого государственного экзамена.