Ярославль, 1 июля, 2016, 14:47 — ИА Регнум. 1 июля в Ярославской области открылся седьмой ежегодный фестиваль живой музыки «Доброфест». В этом году он проходит на аэродроме «Левцово», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

фото со страницы фестиваля в Facebook

Ежегодно «Доброфест» посещают до 17 тысяч зрителей из 40 регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. В программе — рок, альтернатива, панк и хип-хоп, причем музыканты выступают на двух сценах. Кроме того, организованы спортивные и игровые площадки, сувенирные лавки и тематические стенды. Все желающие могут принять участие в организации креативного «Парка добра».

«Доброфесту» свойственна очень демократичная обстановка — нет разделения на фан-зону и вип-сектора. На огромной площади вырастает целый город со своей инфраструктурой: пункты питания, душевые кабины, камера хранения, станции зарядки телефонов, фельдшерский пункт, биотуалеты и даже почтовое отделение и персональный ЗАГС, а также многое другое, что необходимо для веселого и комфортного отдыха три дня и две ночи», — отмечается на сайте мероприятия.