Симферополь, 1 июля, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Ряд детских лагерей может быть закрыт на территории Крыма после дополнительных проверок, проведённых в связи с трагедией на карельском озере. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил в Симферополе во время совещания по вопросам развития отраслей социальной сферы 1 июля.

Аркадий Пластов. Дети на прогулке. 1950

«Выявлены были конкретные причины, по которым несколько лагерей будут, возможно, закрыты в ближайшее время», — цитирует Аксёнова ТАСС.

О каких лагерях идёт речь, глава Крыма не уточнил, но заверил, что ситуация с безопасностью детей в детских лагерях Крыма «находится под полным контролем».

Как сообщало ИА REGNUM, в июне межведомственная комиссия по проверке детских лагерей нашла в Крыму три незаконных частных пансионата, где отдыхали дети. «Пансионаты» находились в Малореченском (недалеко от Алушты), Коктебеле и Керчи.

Всего в Крым легально работает 63 детских оздоровительных учреждения, из них четыре — федеральных лагеря, а 38 — частные.

Напомним, 18 июняв результате трагедии в оздоровительном лагере «Парк-отель «Сямозеро» в Карелии погибли 14 детей.