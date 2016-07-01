Магадан, 1 июля, 2016, 14:48 — ИА Регнум. В Хасынском городском округе Магаданской области с карт исчезнут четыре населенных пункта, не имеющие перспектив развития, сообщает 1 июля пресс-служба правительства Магаданской области.

Фёдор Васильев. Изба. 1870

Проект постановления об упразднении поселков Буркот, Молочная, Поворотный и Новая Армань был озвучен на заседании правительства региона при губернаторе Владимире Печеном.

Как пояснила министр государственно-правого развития области Марина Шуфер, в поселках никто не живет, там не работают учреждения, с ними не осуществляется постоянное транспортное сообщение. Жилые и административные здания отключены от коммуникаций, туда не поставляется электроэнергия, тепло и вода. Жилой фонд не входит в реестр муниципального имущества в связи с его списанием и ликвидацией объектов недвижимости.

«Упраздняемые поселки не имеют перспектив развития», — заявила Марина Шуфер.