Бишкек, 1 июля, 2016, 14:42 — ИА Регнум. «Наше государство делает ставку на людей, на их образование. Нет в

Советская сельская школа. 1964

мире другой страны, которая направляет больше 20% бюджета на

образование», — заявил президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на

церемонии вручения похвальных грамот лучшим выпускникам средних школ

страны. Об этом сегодня, 1 июля, сообщила пресс-служба главы

государства.

Киргизский лидер выразил уверенность в том, что в данном случае власти

Киргизии поступают абсолютно правильно, поскольку «инвестиции в

образование, в человеческий капитал — это самые правильные инвестиции,

которые дадут наибольшую отдачу».

«Вы должны выбирать профессии, которые пользуются спросом. Сейчас

время высоких технологий и, согласно данным исследований, в ближайшие

5 лет в Киргизии будут наиболее востребованы специальности в сфере

горнорудной промышленности, энергетики, туризма и легкой

промышленности, а также специалисты в сфере сельского хозяйства», —

добавил он.

Говоря о важности правильного выбора профессии, президент рассказал о

своей трудовой биографии. «Я работал и дворником, и кочегаром, и

грузчиком, и поливщиком. Ни в какой работе нет ничего зазорного. Лучше

быть уборщицей или дворником, чем вором-министром, который ставит себя

выше других. Никогда не стесняйтесь ни одной работы. Любая работа —

большая честь», — подытожил глава государства.

Затем Алмазбек Атамбаев вручил 52 лучшим выпускникам школ Киргизии

похвальные грамоты, планшеты и единовременную стипендию в размере 10

тыс. сомов (9,5 тыс. рублей). Также по инициативе главы государства

ценные подарки и стипендии были вручены 15 выпускникам региональных

школ, набравшим высокие баллы по результатам общереспубликанского

тестирования.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время в Киргизии функционируют

2207 школ и 52 высших учебных заведения (в том числе государственных —

31 и частных — 21). Отметим также, что согласно официальным данным, в

Киргизской Республике соотношение числа высших учебных заведений к

количеству жителей республики — одно из самых больших в СНГ.