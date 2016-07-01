Атамбаев: Только Киргизия направляет 20% бюджета на образование
Бишкек, 1 июля, 2016, 14:42 — ИА Регнум. «Наше государство делает ставку на людей, на их образование. Нет в
мире другой страны, которая направляет больше 20% бюджета на
образование», — заявил президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на
церемонии вручения похвальных грамот лучшим выпускникам средних школ
страны. Об этом сегодня, 1 июля, сообщила пресс-служба главы
государства.
Киргизский лидер выразил уверенность в том, что в данном случае власти
Киргизии поступают абсолютно правильно, поскольку «инвестиции в
образование, в человеческий капитал — это самые правильные инвестиции,
которые дадут наибольшую отдачу».
«Вы должны выбирать профессии, которые пользуются спросом. Сейчас
время высоких технологий и, согласно данным исследований, в ближайшие
5 лет в Киргизии будут наиболее востребованы специальности в сфере
горнорудной промышленности, энергетики, туризма и легкой
промышленности, а также специалисты в сфере сельского хозяйства», —
добавил он.
Говоря о важности правильного выбора профессии, президент рассказал о
своей трудовой биографии. «Я работал и дворником, и кочегаром, и
грузчиком, и поливщиком. Ни в какой работе нет ничего зазорного. Лучше
быть уборщицей или дворником, чем вором-министром, который ставит себя
выше других. Никогда не стесняйтесь ни одной работы. Любая работа —
большая честь», — подытожил глава государства.
Затем Алмазбек Атамбаев вручил 52 лучшим выпускникам школ Киргизии
похвальные грамоты, планшеты и единовременную стипендию в размере 10
тыс. сомов (9,5 тыс. рублей). Также по инициативе главы государства
ценные подарки и стипендии были вручены 15 выпускникам региональных
школ, набравшим высокие баллы по результатам общереспубликанского
тестирования.
ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время в Киргизии функционируют
2207 школ и 52 высших учебных заведения (в том числе государственных —
31 и частных — 21). Отметим также, что согласно официальным данным, в
Киргизской Республике соотношение числа высших учебных заведений к
количеству жителей республики — одно из самых больших в СНГ.