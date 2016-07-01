Варшава, 1 июля, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Министр обороны Польши Антони Мачеревич на пресс-конференции 1 июля заявил, что диалог с Россией возможен, однако вести его надо с позиции принятых на саммите НАТО решений, то есть «отпугивая» от агрессивных шагов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Генералиссимус Мачеревич

Мачеревич оговорился, что речь не идет о запугивании силой блока. «Речь идет не о том, чтобы кого-то как-то пугать силой, а о том, чтобы отпугивать от безрассудных агрессивных шагов», — сказал он.

По его словам, в ходе саммита НАТО в Варшаве, который состоится 8−9 июля, будет принято переломное решение, против которого на протяжении многих лет Россия требовала право вето: о размещении батальонов альянса в странах Восточной Европы.

«До этого решения не было причин разговаривать, после него мы можем говорить о том, как поддерживать мир», — заявил Мачеревич. Он добавил, что такой разговор заставит Россию не только отказаться от агрессивных шагов, но и приведет «к отступлению с незаконно занятых территорий Украины».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после начала украинского конфликта и воссоединения Крыма с Россией страны НАТО приняли решение вернуться к политике активного сдерживания Российской Федерации. Альянс решил значительно расширить свое военное присутствие в Восточной Европе, а также активнее разворачивать американскую ПРО.

Генсек ООН Йенс Столтенберг регулярно делает заявления о якобы усиливающейся российской «угрозе». Так, на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны альянса 10−11 февраля он заявил, что вопрос о расширении военного присутствия НАТО в Восточной Европе будет утвержден в ответ на военные учения России.