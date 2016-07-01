Рязань, 1 июля, 2016, 14:41 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Рязанской области возбудило уголовные дела в отношении жителя областноо центра, который на протяжении почти пяти лет уклонялся от уплаты налогов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, три дела возбуждены по ч.1 и ч. 2 ст. 199.1 УК РФ («Неисполнение обязанностей налогового агента»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

По версии следствия, мужчина является учредителем трех обществ с ограниченной ответственности, которые занимаются сдачей в аренду торговых площадей. С 2011 по 2014 год он получал дивиденды, маскируя действия под займы. Он не начислял и не платил налог на доход физических лиц. В результате он «сэкономил» около 24 млн рублей.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM отмечает, что параллельно региональный СКР возбудил уголовное дело в отношении руководителя местной строительной компании, который, как полагает следствие, уклонялся от налога на добавленную стоимость в течение полутора лет. В результате бюджет не получил около 3 млн рублей.