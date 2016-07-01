Ростов-на-Дону, 1 июля, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Донские спасатели откачали с Привокзальной площади Ростова-на-Дону более 10 тыс. кубометров воды. Последствия стихии удалось устранить только к полудню 1 июля, проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Аделина Богданова Ростов-на-Дону 30.06.2016

На этом борьба с последствиями непогоды не окончилась, на месте продолжаются работы по промывке и очистке ливневой канализации.

Между тем общественный транспорт курсирует по городу в штатном режиме. Утром были изменены в связи с подтоплением Привокзальной площади два трамвайных маршрута, теперь они восстановлены. Также подземные переходы открыты для пешеходов.

Отметим, что всего на пульт дежурной диспетчерской службы поступило около 1,2 тыс. звонков от жителей областного центра с просьбой о помощи.

Напомним, что накануне из-за ливня центр города оказался под водой. В результате потопа большая вода пришла в кафе, рестораны, магазины. Сильным течением дождевой воды смывало автомобили. Стихия унесла одну человеческую жизнь, несколько человек пострадали.

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