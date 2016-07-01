Москва, 1 июля, 2016, 14:35 — ИА Регнум. С 1 июля 2016 года переменная ставка АИЖК по ипотечным кредитам на первичном и вторичном рынке жилья снизилась до 10,16% (ставка во II квартале 2016 г. составляла 14,41%). Кроме того, до 10,16% снижается переменная ставка для заемщиков, которые оформили ипотечный кредит ранее. Теперь они смогут сэкономить на переплате и сократить срок выплаты по кредиту, сообщили в АИЖК.

Огюст Шарпантье . Кредитор (фрагмент) 1842

Ипотечный кредит с переменной процентной ставкой предполагает ежемесячный фиксированный платеж, который будет на 5% ниже, чем платеж по кредиту АИЖК с фиксированной ставкой. Так, например, для кредита в размере 1,5 млн руб. на 15 лет фиксированная процентная ставка составит 13,15%, переменная — 10,16%.

Размер переменной процентной ставки пересматривается АИЖК один раз в квартал в зависимости от изменения фактического уровня инфляции. Ежемесячный платеж при этом не меняется.

Ипотечный кредит с переменной процентной ставкой выдает вся партнерская сеть АИЖК в более чем 60 регионах России на приобретении квартир на этапе строительства, покупку готового жилья, а также рефинансирование ранее выданного кредита в любом банке.