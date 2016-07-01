Астана, 1 июля, 2016, 14:33 — ИА Регнум. В Казахстане с 1 июля вступил в силу запрет рекламы в эфире иностранных телеканалов. Об этом министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев предупредил загодя, за неделю, на своей странице в социальной сети Facebook. А сегодня это его заявление растиражировали СМИ.

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«С 1 июля вступит в силу норма о запрете на распространение рекламы иностранными телеканалами. Как вы помните, соответствующий закон был принят в конце октября 2015 года и должен был действовать уже с 1 января 2016-го. Однако ввиду многочисленных обращений кабельных операторов с просьбой отсрочить реализацию нормы государство пошло им навстречу и дало на подготовку полгода», — написал министр.

За это время, уточняет Абаев, прошли прямые переговоры с иностранными телеканалами.

«Некоторые из них уже сейчас предоставляют очищенный от рекламы контент. К примеру, рейтинговые каналы группы Viasat (TV 1000, Explore, History, Viasat Sport и др).

В переговорах с компанией Discovery мы продвинулись еще дальше — 13 ее каналов из 15-ти закупили соответствующее техническое оснащение для исполнения закона нашей страны. Более того, в ближайшем будущем компания Discovery откроет в Казахстане свое официальное представительство. Что касается других иностранных каналов, то крупные кабельные операторы страны — «Казтелерадио», «Казахтелеком», «АлмаТВ» — уже готовы осуществлять вырезку рекламных блоков и на льготных условиях передавать очищенный сигнал другим операторам. Кабельщики же с незначительной абонентской базой с 1 июля должны будут либо отключать, либо заменять каналы, не исполняющие нормы отечественного законодательства», — информировал министр.

Абаев добавил, что сегодня различными кабельными сетями транслируются до 150 телеканалов, из которых 70% — иностранные.

«На них не распространяются многие ограничения, предусмотренные законами нашей страны «О телерадиовещании», «О языках», «О рекламе». Согласитесь, это ставит наши СМИ в заведомо неравное положение. Кроме того, на многих иностранных каналах транслируется реклама товаров и услуг, не прошедших сертификацию и лицензирование, или вовсе запрещенная на рынке Казахстана, например, алкоголя. Таким образом, отечественные каналы не дополучали значительную часть средств с рекламного рынка. Хотя эти деньги могли бы существенно улучшить состояние казахстанского телевидения, пойти на развитие инфраструктуры, создание качественных казахстанских передач, фильмов, сериалов, шоу. Я уверен, что проводимая нами политика найдет понимание и поддержку казахстанцев и даст положительные результаты уже в ближайшей перспективе», — резюмировал министр информации и коммуникаций.

Как уже сообщало ИА REGNUM, казахстанские операторы телевещания были против поправок в заонодательство. 7 декабря 2016 года они попросили президента страны отменить принятые поправки в закон «О телерадиовещании».

Тогда в комментарии ИА REGNUM юрист Internews Kazakhstan Ольга Диденко рассказала, что с новыми нормами иностранным каналам станет сложнее и дороже работать.

«Аспект касается операторов телерадиовещания, которые с 1 января 2016 года (сказано до решения казахстанских властей об отсрочке — прим. ИА REGNUM) не должны будут допускать распространение рекламы при ретрансляции иностранных теле-, радиоканалов. Это, конечно, несколько странное положение и не совсем понятно, было ли оно согласовано с участниками рынка в момент его разработки. Насколько я знаю, казахстанские операторы телерадиовещания сейчас требуют отменить эту норму, поскольку не знают, как ее реализовать на практике. Для того чтобы выполнить это требование, необходимы дополнительные финансовые расходы, организационные, технические и кадровые усилия», — прокомментировала тогда Диденко.

Однако это не все изменения, отметила юрист. Ольга Диденко перечислила, что конкретно изменится и усложнится:

«Принятые поправки не означают исключение из зоны казахстанского вещания иностранных теле-, радиоканалов (в большей степени — российских), однако принятые дополнения серьезным образом могут сказаться на присутствии в Казахстане популярных иностранных телеканалов.

Поправки касаются процедуры регистрации теле-, радиоканалов как иностранных средств массовой информации, которые распространяются на территории Казахстана. Поправки будут введены в действиес 1 января 2017 года. Сейчас тоже есть обязательная процедура постановки на учет иностранных телеканалов. Комитет по связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана ведет специализированный реестр иностранных теле-, радиоканалов, прошедших процедуру постановки на учет в качестве иностранного СМИ.

Разница между существующей процедурой постановкой на учет и той, которая будет действовать с 1 января 2017 года, в следующем. Сейчас для постановки на учет иностранного теле-, радиоканала достаточно заявления от его представителя и соблюдения несложных процедур — написать заявление определенной формы и приложить документы, подтверждающие права собственника телеканала, плюс приложить документ об оплате сбора за постановку на учет СМИ.

После введения поправок процедура сильно осложнится. Во-первых, собственники иностранных теле-, радиоканалов должны будут в обязательном порядке открыть и содержать свое представительство на территории РК, и только при наличии представительства иностранного телеканала можно будет осуществлять его постановку на учет и, в конечном итоге, распространять сам канал на территории Казахстана. Для собственников иностранных теле-, радиоканалов это означает дополнительные расходы на содержание офиса, штата представительства, дополнительные налоги.

Во-вторых, изменения коснутся иностранных теле-, радиоканалов с государственным участием, а также аффилированных с ними лиц. От них потребуется создание не просто представительства, а полноценного юридического лица, в уставном капитале которого 80% акций (долей, паев) должны принадлежать казахстанским юридическим или физическим лицам и не более 20% — иностранным юридическим лицам».

Результаты новшеств можно будет оценить, когда пройдет время, считает эксперт.

«Как повлияют данные поправки на количество иностранных СМИ и их присутствие в телевизионном пространстве, можно будет определить только через полгода-год после введения их в действие, то есть в течение 2017 года. И если сейчас в реестре иностранных теле-, радиоканалов 254 канала, то потом их количество либо сильно сократится (что будет означать сокращение вещания иностранных теле-, радиоканалов на территории РК), либо останется на этом же уровне (что будет означать, что ужесточение законодательных требований не повлекло сокращения присутствия иностранных теле-, радиоканалов). Еще одним ограничением можно считать проведение экспертизы продукции иностранного теле-, радиоканала на предмет соответствия законодательству РК. Это тоже поправка, которая вводится в действие с 1 января 2017 года. Посмотрим, как она повлияет на количество иностранных теле-, радиоканалов, вещающих на территории РК», — говорит юрист Internews Kazakhstan.