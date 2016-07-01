Москва, 1 июля, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Идея самостоятельного формирования пенсий гражданами может оказаться жизнеспособной при наличии информационной поддержки и определенных бонусов. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 1 июля вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер, комментируя предложения главы Минфина Антона Силуанова о формировании пенсионных накоплений гражданами самостоятельно

Иван Шилов ИА REGNUM Накопления

«После внедрения системы гарантирования прав застрахованных лиц и проведённой «расчистки» в системе НПФ можно заняться созданием стимулов, которые могли бы повлиять на отношение людей к пенсии. Озвученные министром финансов цифры концентрации средств в страховом и пенсионном секторах по сравнению с банковским действительно свидетельствуют о существенном перекосе в пользу последнего, и с этим нужно что-то делать, ситуацию нужно спасать», — отметил эксперт.

По мнению Вернера, после трехлетней — с 2014 года — заморозки накопительных отчислений граждан, а также учитывая то, что этот мораторий планируется продлить еще на 3 года, можно говорить «о фактической ликвидации существующей пенсионной системы с её накопительным компонентом». «Это значит, что останется низким объём длинных ресурсов, которые так необходимы отечественной экономике. Поэтому появились предложения о том, чтобы сделать пенсии частично добровольными, чтобы у населения было желание их формировать. При наличии должной информационной поддержки и наличии «бонусов» (частичное использование, наследование) эта идея может оказаться жизнеспособной», — предположил эксперт.

При этом, по словам Вернера, текущая пенсионная система останется без изменений, а добровольные накопления будут «некой надстройкой». «Каждый будет волен решать: и дальше полагаться лишь на государство, либо предпринять вдобавок к этому самостоятельные шаги, чтобы обеспечить себе более достойную старость. В условиях падения реальных располагаемых доходов населения дополнительные накопления — это удар по текущему потреблению. С учётом неблагоприятной динамики финансов домохозяйств эти решения, в случае их принятия, могут заинтересовать только средний класс. Но тут ключевым будет доверие граждан к государству: в этом вопросе предстоит большая работа», — отметил аналитик.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге заявил о подготовке совместно с ЦБ предложений о создании системы, с помощью которой граждане смогут сами формировать свою будущую пенсию. Силуанов подчеркнул, что такие инструменты, как пенсионные фонды и страхование, сейчас работают плохо: «Если в банковском секторе более 80 трлн рублей, то в страховом секторе и пенсионном — менее 2 трлн в каждом. А там основные длинные ресурсы, которые важны для развития финансового сектора. Сейчас надо создавать условия, чтобы они наполнились финансами», — подчеркнул он.