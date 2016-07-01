Пекин, 1 июля, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Китайская автомобильная компания Geely снова обновила свой псевдокроссовер MK Cross, сообщает портал «Колёса.Ру».

kartinki569.ru мMK Cross

Переработанная передняя часть Geely MK Cross выполнена в стиле седана GC6, обновленного в Китае в конце 2015 года. У хэтчбека теперь такие же фары, бампер, решетка радиатора и светодиодные дневные огни.

В салоне нового MK Cross присутствует новое многофункциональное рулевое колесо и мультимедийная система с экраном в 8-дюймов. Автомобиль теперь будет предлагаться с двухцветным оформлением интерьера.

Двигатель псевдокроссовера остался прежним бензиновым 1,5-литровым агрегатом мощностью 102 л.с. с пятиступенчатой механической или четырехдиапазонной автоматической коробками передач.

В продажу на китайском авторынке обновленный MK Cross поступит 6 июля текущего года, его цена пока не объявлена. Однако до России обновленная машина пока не дошла.

Напомним, Geely MK Cross и седан Geely MK не поставляются на российский авторынок с весны 2016 года. До этого, с 2008 по 2016 годы, в России было продано около 20 тыс. хэтчбеков и 28 тыс. «четырехдверок».