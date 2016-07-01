Архангельск, 1 июля, 2016, 14:27 — ИА Регнум. С 1 июля в Архангельской области подорожают коммунальные услуги. По сравнению с декабрем 2015 года совокупная плата за коммунальные услуги увеличится в среднем по региону на 4,7%. Данный предельный индекс установлен правительство региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коммунальные услуги

Как корреспонденту ИА REGNUM сообщили в агентстве по тарифам и ценам области, у каждого конкретного гражданина рост платы может отклоняться как в большую, так и в меньшую сторону (в зависимости от набора коммунальных услуг), но не превышать 7,1%.

Только в трёх муниципальных образованиях области по предложению представительных органов местного самоуправления было принято решение об утверждении возможного максимального роста платы выше 7,1%.

«В отдельных домах на территории Новодвинска платёж может возрасти не более чем на 8,1%, в поселении «Няндомское» — не более чем на 10,7%, в Шенкурском районе — не более чем на 13,4%. Принятие данных решений обусловлено пересмотром в указанных населенных пунктах нормативов расхода тепловой энергии на подогрев воды, а также необходимостью реализации мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования коммунальных систем», — пояснили в агентстве.

В среднем по области для населения тарифы на тепловую энергию возрастут на 3,8%, на водоснабжение и водоотведение — на 6,2%, сжиженный газ подорожает на 4,7%, одноставочные тарифы на электрическую энергию увеличатся максимум на 2,3%.

Для потребителей, рассчитывающихся за электроэнергию по зонным тарифам, дневной тариф возрастет на 9,8%, ночной — на 11,6%. Несмотря на то, что рост тарифов, дифференцированных по зонам суток, несколько превышает рост одноставочных тарифов, применение дифференцированных тарифов остается выгодным, если более 17% потребления электроэнергии падает на ночное время.

Необходимо отметить, что в 2016 году в целях сдерживания роста платежей граждан сохранено установление льготных тарифов для населения, то есть часть затрат на оплату коммунальных услуг покрывается из областного бюджета. На указанные цели в бюджете на 2016 год предусмотрено около трёх млрд. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России с 1 июля 2016 года тарифы на услуги ЖКХ повысятся на 4%. Для каждого региона правительство установило собственный предельный индекс роста тарифов.