Оренбург, 1 июля, 2016, 14:26 — ИА Регнум. В Оренбургской области специалисты АО «Газпром газораспределение Оренбург» восстанавливают газоснабжение пяти населенных пунктов в Оренбургском районе после повреждения газопровода сторонней организацией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 1 июля советник генерального директора по связям с общественностью и СМИ АО «Газпром газораспределение Оренбург» Ольга Шамова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Она отметила. что распределительный газопровод поврежден 30 июня на 31-м километре трассы Оренбург — Орск при проведении несогласованных земляных работ.

Порыв газопровода стал причиной прекращения подачи газа 1080 абонентам, проживающим в пяти населенных пунктах Оренбургского района.

«Специалисты газораспределительной организации делают все возможное для минимизации сроков возобновления подачи газа. Затраты на восстановление газоснабжения обязан возместить виновник инцидента», — подчеркнула Ольга Шамова.

Стоит отметить, с начала года на территории Оренбуржья произошло пять случаев, связанных с повреждением газопровода в результате проведения несогласованных земляных работ.